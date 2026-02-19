L' ex principe Andrea è stato arrestato la polizia nella sua casa a Sandringham | Ha condiviso informazioni con Epstein
L’ex principe Andrea è stato arrestato a Sandringham dopo che la polizia ha trovato prove di condivisione di informazioni con Jeffrey Epstein. Secondo fonti ufficiali, il re di Londra avrebbe fornito dettagli riservati legati ai suoi incarichi di rappresentante commerciale. L’arresto arriva dopo settimane di indagini che hanno portato gli agenti a perquisire la sua residenza. Andrea si trova ora in custodia, mentre le autorità approfondiscono il suo coinvolgimento in questa vicenda. La notizia ha suscitato grande scalpore nel mondo pubblico britannico.
Le indagini della polizia riguardano accuse secondo cui Mountbatten-Windsor, durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo di Londra, avrebbe condiviso informazioni sensibili con Jeffrey Epstein, condannato per abusi su minori. L’assistant chief constable Oliver Wright ha commentato: «Dopo un’attenta valutazione, abbiamo ora aperto un’inchiesta su questa accusa di abuso d’ufficio. È fondamentale proteggere l’integrità e l’obiettività delle indagini mentre collaboriamo con i nostri partner. Comprendiamo l’elevato interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
