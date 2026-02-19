L' ex principe Andrea è stato arrestato la polizia nella sua casa a Sandringham | Ha condiviso informazioni con Epstein

L’ex principe Andrea è stato arrestato a Sandringham dopo che la polizia ha trovato prove di condivisione di informazioni con Jeffrey Epstein. Secondo fonti ufficiali, il re di Londra avrebbe fornito dettagli riservati legati ai suoi incarichi di rappresentante commerciale. L’arresto arriva dopo settimane di indagini che hanno portato gli agenti a perquisire la sua residenza. Andrea si trova ora in custodia, mentre le autorità approfondiscono il suo coinvolgimento in questa vicenda. La notizia ha suscitato grande scalpore nel mondo pubblico britannico.