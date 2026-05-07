Oggi, per la Procura di Pavia, Andrea Sempio non è più soltanto un nome tornato a riemergere nel caso Garlasco. La sua figura è al centro di un procedimento giudiziario legato all’omicidio di Chiara Poggi, un episodio che ha suscitato grande attenzione pubblica. La vicenda coinvolge anche altri elementi processuali e testimonianze raccolte nel corso delle indagini. La posizione di Sempio viene definita nel contesto delle indagini in corso.

Oggi, per la Procura di Pavia, Andrea Sempio non è più soltanto un nome tornato a galleggiare nel caso Garlasco. È l’uomo che, secondo l’impianto accusatorio dei magistrati, avrebbe ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. La chiusura delle indagini, notificata all’indagato con l’avviso previsto dall’articolo 415 bis del codice di procedura penale, segna un passaggio pesantissimo in una delle vicende giudiziarie più controverse della cronaca italiana. Sempio, che respinge le accuse, all’epoca del delitto aveva 19 anni ed era uno degli amici più stretti di Marco Poggi, il fratello della vittima. È questo il legame...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Andrea Sempio, chi è l’uomo che per la Procura ha ucciso Chiara Poggi

Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente

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È stata da poco notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. La difesa ha ricevuto dunque l'avviso di conclusione delle ind - facebook.com facebook

++ Notificata ad Andrea Sempio la chiusura dell'inchiesta ++ (ANSA) x.com