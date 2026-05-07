Un nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario relativo all’omicidio di Garlasco ha portato alla luce alcune intercettazioni attribuite a Andrea Sempio. Bocellari ha definito le conversazioni “agghiaccianti”, aggiungendo un’ulteriore fase alle indagini sul caso della giovane donna uccisa nella sua abitazione nel 2007. Le conversazioni sono state rese note nel contesto delle attività investigative in corso e stanno alimentando il dibattito pubblico sul procedimento giudiziario.

Nuovo terremoto giudiziario sul delitto di Garlasco. Le recenti intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio riaccendono infatti il dibattito sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. A intervenire con parole durissime è stata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, che ha commentato gli ultimi sviluppi investigativi durante la trasmissione televisiva “Realpolitik”. L'avvocato Bocellari ha definito “agghiacciante” il contenuto dell’intercettazione che coinvolgerebbe Andrea Sempio. Bocellari ha spiegato che, se il testo dovesse essere confermato integralmente e contestualizzato dagli inquirenti, “l’obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Andrea Sempio, Bocellari reputa “agghiaccianti” le intercettazioni

Speciale Garlasco: Andrea Sempio e il suo Rapporto con le Donne + Intercettazione Inedita

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