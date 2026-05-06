Sono state rese pubbliche nuove intercettazioni che coinvolgono Andrea Sempio e si aggiungono alle prove già note nel caso Chiara Poggi. In queste registrazioni, Sempio riferisce di aver tentato un approccio con una donna, che avrebbe rifiutato. Le conversazioni sono state registrate in auto e fanno parte di un insieme di elementi che già costituiscono parte del procedimento giudiziario.

Intercettazioni inedite, che si aggiungerebbero ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi. È questa la novità del faccia a faccia tra Sempio e i pm di Pavia, andato in scena oggi in procura e durato tre ore e mezza. Andrea, indagato, si è avvalso della facoltà di non rispondere come annunciato nei giorni scorsi dai suoi avvocati. Questo è uno degli ultimi step prima della chiusura delle indagini, a cui segue di norma la richiesta di rinvio a giudizio. Sempio era alla guida dell'auto che ha lasciato la procura con i suoi avvocati. Le intercettazioni contestate Sarebbero state contestate anche delle intercettazioni....🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Andrea Sempio, il Tg1: «Tentò un approccio e lei rifiutò». Le intercettazioni: parlava di Chiara Poggi in auto

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