Nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, il tennista romano ha vinto in rimonta contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Cobolli, che occupa la posizione 13 nel ranking mondiale, ha conquistato il passaggio al terzo turno. La partita si è conclusa con una vittoria dopo aver recuperato uno svantaggio nel corso del match.

Una vittoria alla Flavio Cobolli. Il tennista romano (n. 13 del mondo) si è imposto in rimonta nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n. 57 del ranking). Un match che si è messo subito in salita per Cobolli, sotto di un set perso al tie-break per 7-6(7). Bravo l’azzurro a cambiare spartito e a imporsi nelle restanti frazioni per 6-1, 6-4 in 2 ore e 30 minuti di gioco. Il tennista tricolore accede così al terzo turno, dove affronterà il sorprendente paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, vittorioso sull’americano Learner Tien (n. 10 del seeding). Nel primo set Cobolli non è lucido nella costruzione del gioco e commette qualche errore di troppo in fase conclusiva, soprattutto nei pressi della rete.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli piega in rimonta Carabelli e approda al terzo turno a Madrid

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