Andrea Delogu | Soffrii di depressione per 3 anni Oggi amo Alessandro se provi qualcosa vale la pena dirlo

Andrea Delogu ha raccontato di aver sofferto di depressione per tre anni, una fase che ha superato nel tempo. Attualmente, è innamorata di Alessandro Marziali e condivide pubblicamente la sua relazione, senza timori. In un’intervista, ha affermato che quando si prova qualcosa di forte, non bisogna aver paura di esprimerlo. La conduttrice ha anche sottolineato che amare e mostrarsi sono aspetti fondamentali per lei.

Andrea Delogu oggi è innamorata di Alessandro Marziali e vive la sua relazione alla luce del sole, senza paura di esporsi: "Se provi qualcosa, tanto vale dirlo. Ho capito che era capace di ascoltare quando a tavola abbiamo giocato a scacchi". La conduttrice ha rivelato anche di aver sofferto di depressione per 3 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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