Andrea Barbagli Parole in prestito al Papini

Venerdì 8 maggio si terrà al Teatro comunale Papini di Pieve Santo Stefano un concerto con la partecipazione dell’artista Andrea Barbagli. L’evento si svolgerà nella città di Arezzo e rappresenta una delle iniziative culturali previste per questa settimana. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento è stato annunciato tramite il sito ufficiale del teatro.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Venerdì 8 maggio al Teatro comunale Papini di Pieve Santo Stefano un concerto da non perdere. Se si passa da Pieve Santo Stefano non si può fare a meno di fare una capatina nell’ Antico Forno Barbagli, operativo dal 1875, per assaggiare un’ottima ciaccia, magari con due fette di mortadella in mezzo. E’ lì che dietro le quinte si incontra Andrea Barbagli che però non custodisce solo i segreti dell’impasto, ma anche quelli del pentagramma. Proprio così. Andrea, pievano doc, dall’età di 17 anni ha cominciato a strimpellare tra chitarra e voce seguendo liriche e melodie della scuola genovese (Luigi Tenco, Gino Paoli.) per diventare un professionista del canto con diverse pubblicazioni all’attivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andrea Barbagli, “Parole in prestito” al Papini Notizie correlate Ex Principe Andrea, il patrimonio reale: conti che non tornano e milioni in prestitoAlla fine lo scandalo Epstein è costato carissimo all'ormai ex principe Andrea, prima l’uscita di scena dalla vita pubblica e il... «Sinatra. L’uomo e la sua musica» al teatro PapiniArezzo, 19 febbraio 2026 – In arrivo un nuovo appuntamento per Pieve Classica al teatro Papini di Pieve Santo Stefano, stasera 19 febbraio alle ore...