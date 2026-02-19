Ex Principe Andrea il patrimonio reale | conti che non tornano e milioni in prestito
Lo scandalo Epstein ha portato l’ex principe Andrea a perdere la fiducia pubblica, portandolo a uscire dalla scena pubblica e a isolarsi sempre più a corte. La vicenda ha rivelato dettagli sui suoi conti bancari e investimenti, che non quadrano. Si parla di prestiti milionari e di proprietà sconosciute. Le sue finanze sembrano nascondere più di quanto abbia mai ammesso. La scoperta ha scosso l’intera famiglia reale, lasciando molti con domande senza risposta sulla gestione del patrimonio.
Alla fine lo scandalo Epstein è costato carissimo all'ormai ex principe Andrea, prima l'uscita di scena dalla vita pubblica e il progressivo isolamento a corte. Poi l'arresto con l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio, in relazione alla presunta condivisione di informazioni riservate con Jeffrey Epstein durante la sua attività di emissario commerciale del governo britannico. L'appannaggio reale. Per anni Andrea ha vissuto come un miliardario senza esserlo davvero, fra residenze principesche, auto di lusso, collezioni di orologi di lusso, viaggi in jet privati, frequentazioni con oligarchi e uomini d'affari internazionali: tutto mentre i suoi redditi ufficiali erano già allora insufficienti a giustificare quello stile di vita.
Dopo i Windsor con il principe Andrea, un'altra Casa reale trema. E il Palazzo non ha potuto negare che sì, l'ex modella ha conosciuto il finanziereLe recenti rivelazioni legate allo scandalo Epstein hanno coinvolto anche le alte sfere delle case reali europee.
Famiglia reale in stato di choc: arrestato l'ex principe Andrea.
