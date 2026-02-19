Sinatra L’uomo e la sua musica al teatro Papini

Arezzo, 19 febbraio 2026 – In arrivo un nuovo appuntamento per Pieve Classica al teatro Papini di Pieve Santo Stefano, stasera 19 febbraio alle ore 21.15 con la musica di Gianluca Guidi nello spettacolo musicale presentato in tutti i più importanti teatri italiani dal titolo “Frank Sinatra the Man and his Music”. Spazio al teatro musicale con «Sinatra. L’uomo e la sua musica, dal jazz allo swing»: il racconto dell’artista capace di incantare sul palcoscenico milioni di persone in tutto il mondo. Gianluca Guidi alla voce, Stefano Sabatini al piano, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria, riportano alla ribalta il divo che con le sue canzoni che ha accompagnato quattro generazioni, ma anche il racconto della sua vita privata, i rapporti con la famiglia Kennedy e le sue tormentate relazioni amorose, in una produzione The Big Show Management. 🔗 Leggi su Lanazione.it

