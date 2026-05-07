Ancora una rissa nei giardini di via Galliano donna portata via in ambulanza FOTO

Da firenzetoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel pomeriggio, alle 15:30, nel giardino di via Galliano si è verificata una nuova rissa coinvolgendo alcuni uomini e una donna. La discussione è degenerata in violenza, e uno dei partecipanti è stato trasportato in ambulanza. Il luogo è già stato oggetto di diversi episodi di cronaca, e in questa occasione si è verificato un altro episodio di tensione tra i presenti.

Ancora tensione al giardino pubblico di via Galliano, teatro di numerosi fatti di cronaca. Intorno alle 15:30 di oggi alcuni uomini, forse sotto l'effetto dell'alcol, sono passati alle mani dopo una lite, con il coinvolgimento anche di una donna.Quest'ultima, anch'ella in situazione di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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