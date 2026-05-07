Ancora una rissa nei giardini di via Galliano donna portata via in ambulanza FOTO

Oggi nel pomeriggio, alle 15:30, nel giardino di via Galliano si è verificata una nuova rissa coinvolgendo alcuni uomini e una donna. La discussione è degenerata in violenza, e uno dei partecipanti è stato trasportato in ambulanza. Il luogo è già stato oggetto di diversi episodi di cronaca, e in questa occasione si è verificato un altro episodio di tensione tra i presenti.

Ancora tensione al giardino pubblico di via Galliano, teatro di numerosi fatti di cronaca. Intorno alle 15:30 di oggi alcuni uomini, forse sotto l'effetto dell'alcol, sono passati alle mani dopo una lite, con il coinvolgimento anche di una donna.Quest'ultima, anch'ella in situazione di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate San Jacopino, ancora allarme sicurezza nei Giardino via GallianoNegli ultimi tempi, nel Quartiere 1 di San Jacopino si registra un peggioramento della situazione legata a consumo e spaccio di sostanze... Raffaella Fico: ‘Ci sto male, lo amo ancora’, ma spuntano foto di Izzo con una misteriosa donnaCosa ha detto Raffaella Fico a Verissimo sulla rottura con Izzo? Una confessione a cuore aperto, tra lacrime e parole che pesano come macigni. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: FOTO - Rissa ai giardini, donna portata via in ambulanza; Furto al supermercato, il comitato: 'Dipendente morso, cittadini impauriti'; San Jacopino, rissa in strada tra via Galliano e via Doni: il quartiere chiede risposte. Ancora una rissa nei giardini di via Galliano, donna portata via in ambulanza / FOTOQuest'ultima, anch'ella in situazione di marginalità, secondo quanto riferito dal presidente del comitato Cittadini attivi di San Jacopino, Simone Gianfaldoni, sarebbe stata portata via in ambulanza ... firenzetoday.it Basilica di Galliano, 1007 d.C, Cantù. Riprodotta da me con mattoncini Lego! Spero vi piaccia! ;) - facebook.com facebook