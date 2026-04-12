Raffaella Fico ha raccontato a Verissimo del suo dolore dopo la fine della relazione con Izzo, ammettendo di provare ancora sentimenti forti. Durante l’intervista, si è lasciata andare a confessioni emozionanti, accompagnate da lacrime e parole sincere. Nel frattempo, sono trapelate online alcune foto che mostrano Izzo insieme a una donna misteriosa, alimentando ulteriori dubbi e curiosità sulla fine della coppia.

Cosa ha detto Raffaella Fico a Verissimo sulla rottura con Izzo?. Una confessione a cuore aperto, tra lacrime e parole che pesano come macigni. Negli studi di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha deciso di raccontare tutto. “ È stato un fulmine a ciel sereno ”, dice, con la voce spezzata. La fine della relazione con Armando Izzo arriva senza segnali, senza preavviso, mentre — come lei stessa sottolinea — stavano costruendo qualcosa di importante. “ Io lo amo ancora e credo che anche lui mi ami ”, confessa. Una frase che fotografa perfettamente il paradosso emotivo: amore ancora vivo, ma relazione finita. E poi il dettaglio che spiazza: “È partito per una partita, è tornato e mi ha detto che voleva un momento di riflessione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Raffaella Fico: ‘Ci sto male, lo amo ancora’, ma spuntano foto di Izzo con una misteriosa donna

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Raffaella Fico è tornata single? Con Armando Izzo è già finita? Scoppia il gossip, ma lui fa una scelta drasticaVoci, sospetti e mezze smentite: intorno alla relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo, nelle ultime settimane, si è addensata più di una nuvola.