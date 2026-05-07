Ancora scontro sulla sanità in regione Umbria | riparte la ' guerra' dei numeri tra accuse reciproche

Da ternitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In regione Umbria si torna a parlare di sanità, con un acceso scambio di accuse tra le diverse parti coinvolte. Durante l'assemblea legislativa di oggi, giovedì 7 maggio, si è discusso della situazione economico-finanziaria delle quattro aziende sanitarie regionali, riaccendendo il confronto sui numeri e sulla gestione del settore. La discussione ha coinvolto rappresentanti politici e amministrativi, senza che siano stati annunciati interventi immediati.

 È ancora scontro in Umbria sul tema sanità, protagonista nell'assemblea legislativa di oggi giovedì 7 maggio affrontando la situazione economico-finanziaria delle quattro aziende sanitarie della Regione. Tematica che è stata al centro delle ultime elezioni per Palazzo Donini e che poi torna.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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