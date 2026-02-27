I terroristi e le accuse reciproche | cosa c’è dietro la guerra tra Afghanistan e Pakistan

Le tensioni tra Afghanistan e Pakistan continuano a suscitare scontri e accuse reciproche. Le fonti di Islamabad riferiscono di numerosi combattenti eliminati e feriti, mentre Kabul rivendica un numero minore di perdite tra le proprie forze. La situazione si mantiene estremamente volatile, con entrambe le parti che continuano a scambiarsi responsabilità e responsabilità per le recenti violenze.

133 talebani uccisi e 200 feriti secondo il Pakistan. Nessuno secondo l’Afghanistan, che invece dice di aver ucciso 55 soldati di Islamabad. La guerra tra Pakistan e Afghanistan va avanti tra spari, false notizie e bombardamenti nei pressi del valico di frontiera chiave di Torkham. Secondo giornalisti dell’agenzia France Presse che si trovano sul posto si sono uditi bombardamenti in arrivo dal lato afghano del confine intorno alle 9:30 ora locale (le 7 in Italia ), prima che gli scontri transfrontalieri riprendessero, mentre si udivano colpi d’arma da fuoco in lontananza. Il valico di Torkham. Il valico di Torkham è rimasto aperto agli afghani che tornavano in massa dal Pakistan, nonostante il confine terrestre sia stato in gran parte chiuso dopo gli scontri tra i paesi confinanti di ottobre. 🔗 Leggi su Open.online

Il Pakistan bombarda l’Afghanistan: “La pazienza è finita, ora è guerra aperta”. Scontri al confineIl Pakistan ha bombardato nella mattinata di oggi, 27 febbraio, le province afghane di Kabul, Kandahar e Paktika.

Raid aerei pakistani in Afghanistan, decine di morti tra cui donne e bambini. Il Pakistan ha confermato di aver preso di mira sette campi "terroristici" al confine, in risposta agli attentati suicidi sul suo territorio. #ANSA - facebook.com facebook

Khawaja Asif, ministro della Difesa pakistano: “Dopo il ritiro delle forze della NATO, ci si aspettava che in Afghanistan prevalesse la pace e che i talebani si concentrassero sugli interessi del popolo afghano e sulla stabilità regionale. Tuttavia, i tal x.com