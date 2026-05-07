Ancona sequestro record di esplosivi | allarme sulle Marche

A Ancona è stato effettuato un sequestro record di esplosivi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nelle Marche. Si è scoperto che milioni di tonnellate di materiali esplosivi potrebbero essere trasportate su navi destinate al trasporto di passeggeri. Inoltre, non sono stati effettuati controlli sui carichi diretti verso Cipro dai ministeri competenti, lasciando aperti alcuni dubbi sulla gestione delle spedizioni.

? Cosa scoprirai Come possono milioni di esplosivi viaggiare su navi per passeggeri?. Perché i ministeri non controllano i carichi diretti verso Cipro?. Chi deve rispondere della sicurezza dei lavoratori nel porto di Ancona?. Come può la Regione Marche ignorare il transito di materiale bellico?.? In Breve Oltre dieci milioni di detonatori e 300.000 munizioni sequestrati su traghetto ad Ancona.. Carico destinato a Cipro per logistica verso aree di conflitto in Medio Oriente.. Consigliere Mastrovincenzo accusa l'assessore Bugaro di derisione durante seduta Consiglio regionale.. Giunta Acquaroli nega competenze regionali sulla gestione dei flussi bellici transitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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