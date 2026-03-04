Porto Ancona maxi sequestro di esplosivi | 314mila munizioni e 10 milioni di detonatori

A Porto Ancona è stato effettuato un sequestro di grandi dimensioni di esplosivi, tra cui 314.000 munizioni e 10 milioni di detonatori. Il materiale, destinato presumibilmente al trasporto via mare, stava per essere caricato su un’imbarcazione utilizzata per il trasporto di passeggeri. Le autorità hanno fermato l’operazione prima che il carico potesse essere imbarcato.

ANCONA – Un carico di circa 314 mila munizioni e 10 milioni e 584 mila detonatori, materiale riconducibile a due società italiane e destinato, almeno secondo la documentazione presentata, a Cipro, considerata un crocevia strategico tra Medio Oriente ed Europa. È di dimensioni eccezionali il sequestro effettuato al porto di Ancona nell’ambito dell’operazione “Clean Shot”, condotta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intervento ha permesso di fermare una movimentazione illecita di materiale altamente pericoloso che stava per essere imbarcato su una nave traghetto destinata al trasporto esclusivo di passeggeri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Maxi sequestro di esplosivi al porto: scoperte 314mila munizioni e 10 milioni di detonatori pronti per essere imbarcati su una nave passeggeriANCONA - Un carico di circa 314 mila munizioni e 10 milioni e 584 mila detonatori, materiale riconducibile a due società italiane e destinato, almeno...

ESPLOSIVI ANCONA Porto di Ancona, maxi sequestro di esplosivi: oltre 10 milioni di detonatori e 314mila munizioni bloccatiIl carico stava per essere imbarcato su una nave passeggeri, in violazione delle norme che vietano il trasporto di esplosivi di tale entità ... statoquotidiano.it

Sequestro al porto di Ancona: bloccate migliaia di munizioni da caccia e 10 milioni di detonatoriLa Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane li hanno trovati in un tir che si stava imbarcando su un traghetto per la Grecia. Il materiale era destinato a Cipro. Denunciato l'autista del camion ... rainews.it

