Al porto di Ancona è avvenuto lo sbarco di 25 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking, tra cui una donna incinta. Tra loro ci sono tredici minori non accompagnati e altri ragazzi senza adulti di riferimento. Al momento, si stanno definendo le modalità di gestione per i minori e i ragazzi che sono rimasti senza accompagnatori, con trasferimenti e accoglienze ancora da organizzare.

? Cosa scoprirai Come verranno gestiti i tredici minori non accompagnati dopo lo sbarco?. Dove saranno trasferiti i ragazzi rimasti senza accompagnatori?. Quali sono le condizioni mediche della donna incinta appena sbarcata?. Perché i minorenni devono essere spostati in strutture fuori provincia?.? In Breve Tra i 25 naufraghi figurano 13 minori non accompagnati e 2 siriani.. La vicaria Rachele Grandolfo coordina le procedure di identificazione ad Ancona.. I 13 minorenni saranno trasferiti in strutture situate nella regione Abruzzo.. Gli adulti saranno ospitati nei centri di accoglienza straordinaria delle province marchigiane.. Venticinque naufraghi, tra cui tredici minori non accompagnati e una donna incinta, sono sbarcati ad Ancona nel primo pomeriggio di questo giovedì 07 maggio 2026 con l’arrivo della nave Ocean Viking.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, sbarco Ocean Viking: 25 naufraghi, tra cui una donna incinta

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