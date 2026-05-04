Nuovo sbarco al porto di Ancona sono 25 i migranti salvati nelle acque libiche | tra loro una donna incinta e minori

Un nuovo sbarco si è verificato nel porto di Ancona, dove sono stati accolti 25 migranti prelevati in acque libiche. Tra loro ci sono una donna incinta e alcuni minori. Il soccorso è stato effettuato da un equipaggio che ha raggiunto un gommone in condizioni critiche, con una camera d’aria sgonfia. I migranti sono stati portati a terra e assistiti dalle autorità competenti.

“Il nostro equipaggio ha soccorso 25 persone da un gommone in grave difficoltà, con una camera d’aria sgonfia. L’operazione è avvenuta a nord del confine tra le zone SAR libica e maltese. Dopo 3 giorni e 4 notti in mare senza né cibo né acqua, erano esauste, disidratate, con gravi ustioni da.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ocean Viking in arrivo al porto di Ancona: a bordo 36 migranti, tra loro 8 minori soliANCONA - Lunedì prossimo nel porto di Ancona è atteso l’arrivo della Ocean Viking, nave dell’ong Sos Méditerranée, con 36 migranti a bordo, tra cui 8... Ocean Viking attesa al porto di Ancona, a bordo 100 migranti: 20 di loro sono minori non accompagnatiAll’arrivo al porto dorico saranno presenti Prefettura di Ancona, Croce Rossa e Usmaf per le procedure di accoglienza e assistenza sanitaria ANCONA -... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Migranti, nuova nave in arrivo a Ortona: giovedì lo sbarco della Life Support con 68 persone a bordo; Nel porto di Ortona attesi per giovedì 68 migranti; L'allarme dei magistrati per i minorenni: il nuovo ddl sull'immigrazione mette a rischio i diritti dei minori soli; Migranti, nuovo sbarco a Ortona: giovedì arriva la Life Support con 68 persone a bordo. Pozzallo, nuovo sbarco nella notte: soccorsi 121 migrantiNuovo sbarco a Pozzallo: la Guardia Costiera soccorre 121 persone a 60 miglia dalla costa. Tra i migranti 34 minori non accompagnati e una donna incinta ... quotidianodiragusa.it Sbarco a Pozzallo, la Guardia Costiera salva 78 migrantiNuovo sbarco: arrivano al porto di Pozzallo 78 migranti provenienti da Bangladesh, Pakistan, Egitto, Marocco e Ciad. newsicilia.it Radio Alba. . In anteprima su Radio Alba Lo scrittore Teresio Asola presenta il suo nuovo libro “Una vigna, una guerra” Un racconto intenso tra memoria e storia, con oggetti e diari militari del padre risalenti allo sbarco in Normandia, mostrati per la prima v - facebook.com facebook Nuovo sbarco a Ortona x.com