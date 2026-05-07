Ancona l?ultima moda | dormire nelle tende Yurta Glamping sul Conero con lo stile mongolo

Nella zona di Camerano, vicino a Ancona, si può ora soggiornare in tende Yurta, una proposta di glamping che richiama lo stile mongolo. La Riviera del Conero si prepara a ricevere numerosi visitatori questa stagione, con strutture che offrono esperienze di alloggio alternative. La novità si inserisce tra le soluzioni di soggiorno in un’area nota per le sue bellezze naturali, puntando a un pubblico interessato a un’esperienza fuori dal comune.

ANCONA - La Riviera del Conero si appresta a vivere una stagione da tutto esaurito e da quest’anno, a due passi da Camerano, ci sarà anche la possibilità di poter dormire in due tende Yurta, che richiamano la cultura dei nomadi in Mongolia. Tende che si possono facilmente vedere lungo la strada che dall’Arco degli Angeli sale in direzione di Camerano. Le strutture Realizzate in legno con tanto di aria condizionata all’interno, presentano una forma circolare con un’apertura sul tetto che può fungere da camino o da punto di ingresso della luce. Per quello che riguarda le due strutture di Camerano, l’apertura con tanto di pannello in vetro è stata realizzata per il solo passaggio della luce: le due strutture poggiano su un basamento esterno in legno che si affaccia nella vallata sottostante.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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L’ultima moda: dormire nelle tende Yurta. Glamping sul Conero con lo stile mongolo

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