Glamping economy | la nuova moda del turismo esperienziale

Il settore del glamping sta crescendo rapidamente, passando dall’essere una tendenza di nicchia a una reale opportunità di investimento immobiliare istituzionale. Questa forma di turismo esperienziale combina il comfort di strutture moderne con ambienti naturali, attirando un numero sempre maggiore di visitatori. Nel corso degli ultimi anni, numerosi operatori e investitori hanno mostrato interesse verso questa modalità di soggiorno, che presenta un mercato in espansione nel settore turistico.

Il glamping (glamour camping) è ufficialmente uscito dalla nicchia del trend per diventare una classe di investimento immobiliare istituzionale. Nel 2025, gli investimenti dei fondi di Private Equity nel settore outdoor di lusso sono aumentati del 22%, raggiungendo un totale di 6,5 miliardi di euro solo nel mercato europeo. Il motivo di questo interesse non è estetico, ma puramente matematico e legato alla velocità di rotazione del capitale. Investimento proficuo e scelta responsabile. Un modulo abitativo di lusso (eco-lodge o tenda safari high-tech) ha un costo di ammortamento stimato in soli 3,5 anni, un dato impressionante se confrontato con i 12-15 anni necessari per una stanza d'hotel tradizionale in muratura.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Glamping economy: la nuova moda del turismo esperienziale Notizie correlate Viaggi organizzati in pullman: la nuova frontiera del turismo esperienziale e sostenibile 2026Il panorama del turismo globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Leggi anche: Exphera, a Bergamo la nuova frontiera del turismo esperienziale: dormire in una bolla con spa privata