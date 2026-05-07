Ancona dà il benvenuto a una nuova centenaria Maria Damato ha raggiunto la tripla cifra

Mercoledì 6 maggio 2026, il quartiere di Posatora ha celebrato un evento speciale con il compleanno di una donna che ha raggiunto i 100 anni. La festeggiata, residente nella zona, ha visto amici e familiari riunirsi per un momento di condivisione. La giornata si è svolta con diverse iniziative dedicate, mettendo in luce il traguardo di questa centenaria residente in città.

ANCONA – Giornata speciale quella di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, per Ancona e in particolare per il quartiere di Posatora. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" La signora Maria Damato ha infatti tagliato l’importante traguardo dei 100 anni. Alla festa organizzata.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Genga e Belvedere Ostrense in festa per una nuova centenaria: Rosa Pambianco ha compiuto 100 anniUn traguardo straordinario quello raggiunto da Rosa Pambianco in Lametti, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto dei... Crosetto rientra da Dubai con volo militare: “pago io cifra tripla”Guido Crosetto, ministro della Difesa, con un post su X annuncia che si appresta a rientrare in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai “Sto...