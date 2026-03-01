Crosetto rientra da Dubai con volo militare | pago io cifra tripla

Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha annunciato su X che sta rientrando da Dubai con un volo militare e ha dichiarato di pagare personalmente una cifra tripla rispetto ai costi convenzionali. Il ministro ha condiviso l’informazione attraverso un post, senza fornire dettagli sui motivi del viaggio o sulle modalità del pagamento. La notizia ha attirato l’attenzione sui costi sostenuti per il viaggio ufficiale.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, con un post su X annuncia che si appresta a rientrare in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai "Sto rientrando in Italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all'estero". "Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l'esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascio qui la mia famiglia, pago la cifra tripla rispetto alla tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un volo di Stato."