Genga e Belvedere Ostrense in festa per una nuova centenaria | Rosa Pambianco ha compiuto 100 anni

A Genga e Belvedere Ostrense si sono svolti festeggiamenti per il centesimo compleanno di Rosa Pambianco in Lametti. La donna ha compiuto 100 anni e ha ricevuto la visita di familiari e amici durante le celebrazioni. Entrambe le comunità hanno partecipato alle occasioni di festa, che si sono svolte nel rispetto delle tradizioni locali. Rosa Pambianco ha passato questa giornata circondata dall’affetto di chi le è vicino.

Un traguardo straordinario quello raggiunto da Rosa Pambianco in Lametti, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall'affetto dei familiari, degli amici e di ben due comunità. Nata a Genga il 20 febbraio 1926, Rosa è la penultima di sette fratelli e sorelle ed è oggi l'unica ancora in vita. I primi anni della sua vita sono trascorsi tra le montagne di Cerqueto, dove ha vissuto fino all'età di 29 anni affrontando una quotidianità fatta di sacrifici e privazioni, come accadeva a molte famiglie dell'entroterra marchigiano nel dopoguerra. La svolta arriva nel 1955, quando raggiunge in Canada il marito Giraldo, emigrato qualche tempo prima dopo la nascita del loro primo figlio Ezio.