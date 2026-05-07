Anche la musica malinconica migliora il vino | lo dice l’Università

Uno studio condotto dall’Università di Pisa ha dimostrato che ascoltare musica dal vivo durante la degustazione di vino aumenta la sensazione di piacere, anche quando le melodie sono malinconiche o nostalgiche. La ricerca ha analizzato l’effetto delle diverse atmosfere musicali sull’esperienza sensoriale legata al vino, evidenziando come l’accompagnamento musicale possa influenzare la percezione complessiva della bevanda.

Pisa, 6 maggio 2026 – Ascoltare musica dal vivo mentre si degusta un vino lo rende sistematicamente più piacevole, anche se la melodia è triste o nostalgica. Il risultato emerge uno studio dell’Università di Pisa e dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR pubblicato sulla rivista Foods. La ricerca, realizzata nell’ambito del progetto “Cantina 5.0”, ha analizzato il comportamento di decine di partecipanti durante eventi pubblici di degustazione con musica dal vivo. “Ci aspettavamo che i brani malinconici diminuissero la piacevolezza del vino mentre quelli energici e vitali la aumentasse e invece abbiamo visto che l’incremento c’è in entrambe i casi, anche se non nella stessa misura” sottolinea il professor Roberto Marangoni del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anche la musica malinconica migliora il vino: lo dice l’Università Multi SubForced to Marry a Single Dad—But He’s Hiding More Than Just One Identity Notizie correlate La luce che migliora il vino: ricerca dell’Università di Pisa nella tenuta dell'OrnellaiaPisa, 27 febbraio 2026 – Uva di qualità migliore e vini con colori più intensi e più profumati grazie alla luce ultravioletta. Il referendum migliora la Giustizia? Ma se lo Stato colpisce anche gli ‘avvocati dei poveri’Come fanno i cittadini a difendere i propri diritti nelle aule giudiziarie se non hanno soldi da spendere? La legge dovrebbe essere uguale per tutti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La musica rende il vino più buono, anche quando è malinconica; La musica dal vivo rende il vino più buono (anche se malinconica); Il Calice Risuona: La Scienza conferma che la Musica migliora il Vino (e Grigoletti lo sapeva già). Anche la musica malinconica migliora il vino: lo dice l’UniversitàPubblicata su Foods la ricerca dell’Ateneo e dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR: la musica dal vivo aumenta la piacevolezza del vino e ne modifica la percezione attraverso le emozioni ... lanazione.it La musica rende il vino più buono, anche quando è malinconicaAscoltare musica dal vivo mentre si degusta un vino lo rende sistematicamente più piacevole, anche se la melodia è triste o nostalgica. gonews.it ROSALBA FIORE TORNA ALL’UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA COME SPEAKER A INDIANA JOBS 2026 https://www.sassilive.it/economia/lavoro/rosalba-fiore-torna-alluniversita-della-basilicata-come-speaker-a-indiana-jobs-2026/ - facebook.com facebook L’università inglese assoldata per la guerra x.com