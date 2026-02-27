La luce che migliora il vino | ricerca dell’Università di Pisa nella tenuta dell' Ornellaia

Un team di ricercatori dell’Università di Pisa ha condotto uno studio presso la tenuta dell'Ornellaia, in cui ha osservato come l’esposizione alla luce ultravioletta influenzi le caratteristiche delle uve e dei vini prodotti. I risultati evidenziano un miglioramento nella qualità delle uve, con vini che mostrano colori più intensi e profumi più pronunciati. La ricerca si concentra sulle potenzialità della luce UV nel settore vinicolo.

Pisa, 27 febbraio 2026 – Uva di qualità migliore e vini con colori più intensi e più profumati grazie alla luce ultravioletta. La notizia arriva da una ricerca dell’ Università di Pisa pubblicata sulla rivista scientifica Plants, che ha studiato l’effetto delle applicazioni mirate di raggi UV-C direttamente in vigneto, una tecnologia già impiegata per il controllo delle malattie della vite e ridurre l’utilizzo di prodotti chimici. Lo studio, realizzato su vigneti di Cabernet Sauvignon nella Tenuta dell’ Ornellaia, a Bolgheri in Toscana, ha dimostrato che applicazioni aggiuntive di luce UV-C durante la fase di maturazione delle uve stimolano la pianta a produrre una maggiore quantità di composti naturali responsabili del colore e del profilo aromatico del vino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La ricerca dell'Università di Pisa va in scena per le scuole con il progetto StarDustLo spettacolo tra teatro e ricerca è rivolto alle scuole secondarie, in scena a Lucca e Pisa.

Sentire con le mani: la ricerca dell’Università di Pisa sulla realtà aumentata applicata alla chirurgiaCombinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture complesse.

