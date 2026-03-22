Il referendum migliora la Giustizia? Ma se lo Stato colpisce anche gli ‘avvocati dei poveri’

Il referendum solleva dubbi sulla riforma della Giustizia, mentre si discute anche delle misure che coinvolgono gli avvocati dei poveri. La questione che emerge riguarda come i cittadini possano tutelare i propri diritti in tribunale senza risorse finanziarie sufficienti. La discussione si concentra sui cambiamenti legati alla giustizia e alle possibilità di accesso per le fasce più deboli.

Come fanno i cittadini a difendere i propri diritti nelle aule giudiziarie se non hanno soldi da spendere? La legge dovrebbe essere uguale per tutti ma cosa accade a chi non è in grado di difendersi? La legge sul gratuito patrocinio prevede che sia lo Stato a pagare per loro, che si tratti di vittime dei reati oppure indagati, accusati di averli commessi. Lo Stato si fa carico – come deve – della tutela della loro difesa. Tantissimi sono gli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Il loro ruolo è fondamentale per la tenuta del nostro sistema Giustizia. Sono veri e propri eroi dei nostri tribunali. Lavorano quotidianamente per pochi soldi, perché le tariffe liquidate per la loro attività professionale sono a dir poco esigue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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