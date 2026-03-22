Il referendum migliora la Giustizia? Ma se lo Stato colpisce anche gli ‘avvocati dei poveri’
Il referendum solleva dubbi sulla riforma della Giustizia, mentre si discute anche delle misure che coinvolgono gli avvocati dei poveri. La questione che emerge riguarda come i cittadini possano tutelare i propri diritti in tribunale senza risorse finanziarie sufficienti. La discussione si concentra sui cambiamenti legati alla giustizia e alle possibilità di accesso per le fasce più deboli.
Come fanno i cittadini a difendere i propri diritti nelle aule giudiziarie se non hanno soldi da spendere? La legge dovrebbe essere uguale per tutti ma cosa accade a chi non è in grado di difendersi? La legge sul gratuito patrocinio prevede che sia lo Stato a pagare per loro, che si tratti di vittime dei reati oppure indagati, accusati di averli commessi. Lo Stato si fa carico – come deve – della tutela della loro difesa. Tantissimi sono gli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Il loro ruolo è fondamentale per la tenuta del nostro sistema Giustizia. Sono veri e propri eroi dei nostri tribunali. Lavorano quotidianamente per pochi soldi, perché le tariffe liquidate per la loro attività professionale sono a dir poco esigue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Schlein: No al a referendum, non migliora la giustizia e indebolisce l’indipendenza dei giudici – Il video(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2026 La manifestazione per il No al Referendum in piazza del Popolo a Roma.
Referendum giustizia, aumentano gli avvocati per il No: “Preoccupazione enorme”L’avvocato Federico Pedersoli: “Solidarietà ai magistrati che subiscono attacchi strumentali da alcuni dei più alti rappresentanti delle istituzioni”...
Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA
Contenuti e approfondimenti su Il referendum migliora la Giustizia Ma...
Temi più discussi: Referendum giustizia, Schlein: No alla riforma, l'indipendenza dei magistrati tutela i cittadini; Referendum, Valditara richiama le scuole alla par condicio; Referendum Giustizia, Giorgia Meloni: Sfida tra chi vuole cambiare e chi no; Referendum Giustizia, Schlein: Non migliora il sistema, ma indebolisce l'indipendenza dei giudici.
Referendum Giustizia 2026: tutto quello che c’è da sapere prima di votareGuida completa al referendum sulla giustizia: separazione delle carriere, sorteggio CSM e Alta Corte. Scopri cosa cambia e perché non serve il quorum. panorama.it
Referendum sulla giustizia: come si schierano i partiti. Ecco chi è per il sì e chi per il noLa campagna elettorale al rush finale, si vota il 22 e 23 marzo. La maggioranza dell’opposizione è contraria alla riforma della giustizia (ma non tutti) ... repubblica.it
Oggi urne aperte dalle 7 alle 23 per votare sul referendum della Giustizia facebook
Breve guida al referendum sulla giustizia x.com