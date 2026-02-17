Il nuovo EP di “La Scatola” esce in un momento in cui molti si riconoscono nelle emozioni descritte, portando alla luce il percorso difficile verso l’età adulta. L’artista ha deciso di raccontare senza filtri le sfide di questa fase, usando canzoni che sembrano diari intimi. Un esempio concreto è la traccia che descrive le notti passate a rimuginare su decisioni importanti, condividendo il suo modo di affrontare le incertezze quotidiane.

C’è un momento, prima o poi, in cui ci si rende conto che crescere non è un salto netto, ma una serie di piccoli cedimenti: notti insonni, pensieri che tornano, parole che restano in gola, relazioni che cambiano forma senza chiedere permesso. “La Scatola”, il nuovo EP di Secondo, nasce esattamente da qui: dall’urgenza di guardarsi dentro con onestà, accettando disordine, contraddizioni e crepe come parte inevitabile del diventare grandi. Disponibile da giovedì 19 febbraio su tutte le piattaforme digitali, “La Scatola” è una raccolta intima e diretta, che non cerca soluzioni facili né redenzioni forzate. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “La Scatola”: Secondo pubblica il nuovo EP, un diario senza filtri sul passaggio all’età adulta

Salute, sul diabete di tipo 1 un policy paper per il passaggio del paziente alla vita adultaOggi a Roma viene presentato un policy paper dedicato alla transizione dei pazienti con diabete di tipo 1 dall'età pediatrica a quella adulta.

Leggi anche: Matilde pubblica “Grazie per il trauma (live session EP)”: cinque brani in presa diretta dove il dolore diventa musica, senza trucchi e senza capitale (se non il coraggio)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.