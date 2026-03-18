Stain con Aquiloni il passaggio all’età adulta diventa indie rock tra memoria e consapevolezza

Gli Stain, band pugliese, tornano con il nuovo singolo intitolato “Aquiloni”, che rappresenta un ulteriore passo nel loro percorso musicale. La canzone segna un passaggio all’indie rock e si caratterizza per un sound che unisce memoria e consapevolezza. Il brano è il risultato di un lavoro recente della band e segna un momento importante nella loro produzione.

Gli Stain tornano con “Aquiloni”, il nuovo singolo che segna un ulteriore passo nel percorso della band pugliese. Il brano si muove tra indie rock, suggestioni elettroniche e un immaginario sospeso, affrontando un tema universale come il passaggio dall’infanzia all’età adulta con uno sguardo lucido, emotivo e mai banale. “Aquiloni” parla infatti di crescita, ma senza cedere alla nostalgia facile. Al centro della canzone c’è quel momento delicato in cui si prende coscienza del cambiamento, con tutto ciò che comporta: la paura di lasciarsi alle spalle ciò che si è stati, il timore di perdere i ricordi e la sensazione di non sapere esattamente cosa si diventerà. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Stain, con “Aquiloni” il passaggio all’età adulta diventa indie rock tra memoria e consapevolezza Articoli correlati “La Scatola”: Secondo pubblica il nuovo EP, un diario senza filtri sul passaggio all’età adultaC’è un momento, prima o poi, in cui ci si rende conto che crescere non è un salto netto, ma una serie di piccoli cedimenti: notti insonni, pensieri... ASST Lariana: nuovo sportello e ambulatorio per malattie rare, un ponte tra pediatria e età adulta.L’ASST Lariana, in provincia di Como, ha inaugurato un nuovo sportello dedicato alle malattie rare e un ambulatorio di transizione per pazienti con... Contenuti e approfondimenti su Stain con Aquiloni il passaggio all'età... Argomenti discussi: Aquiloni - Stain. Festival Internazionale degli Aquiloni a Rosà il 13 e 14 marzoSabato 14 e domenica 15 marzo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 la 18ª edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni Con il Naso all’Insù ... vicenzareport.it A San Vito Lo Capo il Festival degli AquiloniIl momento più significativo della manifestazione si è tenuto venerdì 23 maggio alle ore 17:58, durante la commemorazione dell'Anniversario della Strage di Capaci. In un silenzio carico di emozione, ... tg24.sky.it