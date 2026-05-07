Ance Bergamo e Intesa Sanpaolo siglano l’accordo Cantiere impatto sostenibile

Mercoledì 6 maggio, Ance Bergamo e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo che coinvolge la Divisione Banca dei Territori, diretta da Stefano Barrese. L’intesa mira a favorire la transizione sostenibile delle imprese edili associate nel territorio di Bergamo, offrendo strumenti e sostegni specifici per questa trasformazione. La firma è avvenuta in un contesto di collaborazione tra le due realtà, con l’obiettivo di supportare le aziende locali in questo processo.

Ance Bergamo e Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, hanno siglato mercoledì 6 maggio un accordo volto a supportare la transizione sostenibile delle imprese edili associate per il territorio di Bergamo. L’intesa è stata sottoscritta da Renato Guatterini, Presidente di Ance Bergamo e per Intesa Sanpaolo da Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord. L’accordo rientra nelle iniziative di “Cantiere impatto sostenibile” (CIS) e si inserisce nel solco della collaborazione già avviata tra Intesa Sanpaolo e Ance, estendendone i benefici al territorio bergamasco e rafforzando l’impegno congiunto verso modelli di sviluppo improntati ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance).🔗 Leggi su Bergamonews.it

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