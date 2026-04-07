Intesa Sanpaolo 110 milioni a Techbau per la costruzione di un polo logistico sostenibile

Intesa Sanpaolo ha approvato un finanziamento di 110 milioni di euro a favore di Techbau, destinato alla costruzione di un nuovo polo logistico sostenibile. Il prestito rientra in un accordo tra le due parti e riguarda l'intero progetto di sviluppo. La cifra copre i costi relativi alla realizzazione dell'infrastruttura, che si concentrerà sulla sostenibilità ambientale. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di realizzazione.

Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo di Techbau mettendo a disposizione 110 milioni di euro per supportare i piani di crescita dell’azienda, general contractor attivo nello sviluppo di progetti nei diversi ambiti dell’ingegneria civile e delle infrastrutture, con particolare attenzione ai più elevati standard di sostenibilità, qualità e sicurezza. Il finanziamento è stato erogato attraverso la divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con la struttura Corporate finance mid cap della divisione IMI CIB, per supportare la realizzazione di un ampio polo logistico nel Comune di Alessandria. L’attenzione ai criteri Esg e alla valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, 110 milioni a Techbau per la costruzione di un polo logistico sostenibile Leggi anche: Polo logistico di Pernate, il Tar "boccia" il Comune di Galliate: si riapre la partita per la costruzione Oltre 17 milioni di multa a Intesa Sanpaolo per il passaggio a IsybankLa decisione riguarda il trasferimento automatico di circa 2,4 milioni di clienti verso Isybank, la banca digitale del gruppo L’Autorità garante per... Temi più discussi: Intesa Sanpaolo, multa da 31,8 milioni per un data breach durato oltre due anni; Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo su data breach per 31,8 milioni; Data breach, Garante Privacy sanzione Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni; Intesa Sanpaolo, multa di 31,8 milioni dal Garante della Privacy. Accesso ingiustificato ai dati di 3.573 clienti. Da Intesa Sanpaolo 110 mln a Techbau per un polo logistico green ad AlessandriaIntesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 110 milioni di euro a favore di Techbau, general contractor leader nell’ingegneria civile e nelle infrastrutture. L’operazione, frutto della collaborazio ... msn.com Intesa Sanpaolo raggiunge tutti gli obiettivi Esg del piano 2022-2025Intesa Sanpaolo, anche per il 2025, ha pubblicato un set articolato di reportistica volontaria di sostenibilità che rendiconta i risultati Esg ottenuti nell'arco del piano di impresa 2022-2025 e, face ... ansa.it Intesa Sanpaolo, risultati Sostenibilità Piano 2022-2025: oltre €89 mld di credito erogato per green e circular economy x.com L’analisi di Intesa Sanpaolo evidenzia un ridimensionamento delle valutazioni per Usa, Europa e Italia. Il rischio Le stime sugli utili societari sottovalutano ancora gli effetti della guerra. - facebook.com facebook