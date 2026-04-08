Conte al delirio di onnipotenza tra lezioni a Trump e ambizioni imperiali su primarie e campo largo lancia l’opa su se stesso

Un leader politico si trova al centro di un fermento continuo, tra dichiarazioni pubbliche e ambizioni di influenza che spaziano dall’ambito nazionale a quello internazionale. Recentemente, ha rivolto parole dure a figure di spicco e ha annunciato iniziative che coinvolgono primarie e alleanze politiche. Nel frattempo, si confronta con il proprio partito all’interno di una sede simbolica, mentre all’estero le sue posizioni attirano attenzione e commenti.

Conte contro tutti, dentro e fuori la terremotata casa movimentista. In Italia e al di là dell’oceano. In pieno delirio di onnipotenza dal dopo voto referendario, e esaltato e accreditato all’interno del campo largo più che da una sua affermazione vincente dalla crisi che attanaglia Elly Schlein, Giuseppi ha una parola per tutti: dalla non risposta a Casaleggio Jr che lo delegittima dalle colonne del Corriere della sera – «Io non commento le battute» – a Beppe Grillo che gli fa causa per il simbolo, Giuseppi non deflette. E anzi addirittura risponde lanciando Nova 2.0, un fumoso processo di “democrazia deliberativa” che puzza lontano un miglio di supercazzola digitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Conte al delirio di onnipotenza, tra lezioni a Trump e ambizioni imperiali su primarie e campo largo, lancia l’opa su se stesso Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader. Sondaggi politici, chi vincerà le primarie del campo largo: Conte in vantaggio su SchleinIl referendum fa sentire i primi effetti nei sondaggi, ma il post-voto apre anche la partita nel campo largo. Temi più discussi: Claudia Conte, Matteo Piantedosi dà mandato a un legale: chi finisce nel mirino | Libero Quotidiano.it; Ponte sullo Stretto, Giuseppe Conte in delirio: fondi dirottati? Uno schiaffo alla Sicilia; Ma non lo vedete che si preparano nuovi coprifuoco? O meglio, un mostruoso megalockdown che li racchiude tutti?; B come Benevento – Streghe in festa, giallorossi promossi in cadetteria. Ponte sullo Stretto, Giuseppe Conte in delirio: fondi dirottati? Uno schiaffo alla SiciliaMi colpisce che qualcuno parli di Ponte sullo Strettp quando le infrastrutture in questa regione non funzionino ancora e che si sia chiesto di impiegare per lo stesso Ponte i Fondi di coesione: se qu ... strettoweb.com Cosa invidio a Meloni? I media a suo favore. Delirio di Conte da FlorisQuando i sondaggi sono tutti sfavorevoli ecco che il Movimento 5 Stelle, per voce del suo leader Giuseppe Conte, si inventa una realtà politica diversa da quella attuale. Durante l’ultima puntata di ... ilgiornale.it Questa mattina Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha dedicato qualche ora alla cultura e alla storia, accompagnato dalla moglie, con una visita agli Scavi di Ercolano. L’iniziativa, raccontata dagli stessi responsabili del sito archeologico, ha permesso al tec - facebook.com facebook Sarà effettivamente così #Napoli #Conte #DeLaurentiis x.com