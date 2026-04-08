Conte al delirio di onnipotenza tra lezioni a Trump e ambizioni imperiali su primarie e campo largo lancia l’opa su se stesso

Da secoloditalia.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un leader politico si trova al centro di un fermento continuo, tra dichiarazioni pubbliche e ambizioni di influenza che spaziano dall’ambito nazionale a quello internazionale. Recentemente, ha rivolto parole dure a figure di spicco e ha annunciato iniziative che coinvolgono primarie e alleanze politiche. Nel frattempo, si confronta con il proprio partito all’interno di una sede simbolica, mentre all’estero le sue posizioni attirano attenzione e commenti.

Conte contro tutti, dentro e fuori la terremotata casa movimentista. In Italia e al di là dell’oceano. In pieno delirio di onnipotenza dal dopo voto referendario, e esaltato e accreditato all’interno del campo largo più che da una sua affermazione vincente dalla crisi che attanaglia Elly Schlein, Giuseppi ha una parola per tutti: dalla non risposta a Casaleggio Jr che lo delegittima dalle colonne del Corriere della sera – «Io non commento le battute» – a Beppe Grillo che gli fa causa per il simbolo, Giuseppi non deflette. E anzi addirittura risponde lanciando Nova 2.0, un fumoso processo di “democrazia deliberativa” che puzza lontano un miglio di supercazzola digitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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