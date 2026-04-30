Amministrative ad Avellino Leonardo Festa si candida al Consiglio comunale

Ad Avellino, in vista delle prossime elezioni comunali, Leonardo Festa si presenta come candidato al Consiglio comunale con il Partito Democratico. La sua candidatura si inserisce in un quadro elettorale che vede il sostegno alla candidatura a sindaco di Nello Pizza. La campagna elettorale si svolge con incontri pubblici e comizi nelle diverse zone della città.

Amministrative ad Avellino. Leonardo Festa si candida alla carica di consigliere comunale con il Partito Democratico sostenendo la candidatura a sindaco di Nello Pizza. “Mi candido con un obiettivo chiaro: dare voce ai giovani e costruire futuro. Il mio impegno mette al centro temi concreti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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