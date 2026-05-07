Le registrazioni della semifinale di Amici 25 si sono appena concluse e l’evento sarà trasmesso sabato 9 maggio. Durante la puntata, tre allievi si sfideranno in un ballottaggio per evitare l’eliminazione. La trasmissione si prepara a mostrare le ultime esibizioni prima della finale, con i concorrenti che si confrontano per conquistare un posto tra i finalisti. La puntata include anche le esibizioni dei professori e le assegnazioni di nuove sfide.

Si sono concluse le registrazioni della semifinale di Amici 25, che andrà in onda sabato 9 maggio su Canale 5: ecco chi sono gli allievi finalisti e quelli finiti al ballottaggio per l'eliminazione Oggi, 7 maggio 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 9 maggio 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews gli ospiti musicali: Irama e Giordana Angi, vincitrice del Premio della Critica della 18° edizione del talent show che si esibisce con il suo nuovo brano Quando poi ci lasceremo. Nella giornata di ieri l'account social del programma ha annunciato che in studio ci saranno Belen Rodriguez e Giulia Michelini.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, anticipazioni della semifinale: tre allievi al ballottaggio per l’eliminazione

Amici 25, Anticipazioni Sesta Puntata del Serale - Ecco Chi è Stato ELIMINATO - 25 APRILE

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