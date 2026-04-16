Amici 25 anticipazioni quinta puntata del serale | ecco i tre allievi al ballottaggio

Sono terminate le registrazioni della quinta puntata del serale di Amici 25, che sarà trasmessa sabato 18 aprile. Durante la puntata, tre allievi si sono confrontati nel ballottaggio finale per evitare l'eliminazione. La puntata si prepara a mostrare le performance di tutti i partecipanti e a comunicare chi tra loro dovrà lasciare il talent. Restano da scoprire i dettagli sui nomi degli allievi coinvolti nel confronto.

Si sono concluse le registrazioni della quinta puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 18 aprile: ecco chi sono gli allievi finiti al ballottaggio finale per l'eliminazione. Oggi, 16 aprile 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 18 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews gli ospiti musicali: Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci. Nella giornata di ieri l'account social del programma ha annunciato che in studio ci saranno Vanessa Incontrada e Luca Laurenti. Lo spazio comico è affidato a Carlo Amleto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Amici 25, Ecco le Anticipazioni della Terza Puntata del Serale 4 Aprile, Ecco Chi è Stata Eliminata

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