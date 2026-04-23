Amici 25 anticipazioni sesta puntata del serale | tre allievi al ballottaggio

Sono state registrate le scene della sesta puntata del serale di Amici 25, prevista in onda sabato 25 aprile. Durante la puntata, tre allievi sono stati scelti per il ballottaggio finale, che determina chi rischia l’eliminazione. La puntata si concentrerà sui confronti tra i partecipanti e sui momenti di gara che porteranno alla decisione finale. La trasmissione si prepara a mostrare gli esiti di questa fase del talent show.

Si sono concluse le registrazioni della sesta puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 25 aprile: ecco chi sono gli allievi finiti al ballottaggio finale per l'eliminazione. Oggi, 23 aprile 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 25 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews gli ospiti musicali: Serena Brancale con Delia; Ermal Meta. Pronti a scontrarsi nel gioco di Alessandro Cattelan ci saranno Luca Laurenti e Luca Argentero, si tratta di un ritorno, entrambi ibfatti sono già stati ospiti del serale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Amici 25, Ecco le Anticipazioni della Terza Puntata del Serale 4 Aprile, Ecco Chi è Stata Eliminata

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