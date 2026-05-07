La semifinale di Amici 2026 è stata registrata oggi e andrà in onda sabato 9 maggio in prima serata su Canale 5. Durante l'evento sono stati annunciati i finalisti del talent show. Tra gli ospiti che si sono esibiti ci sono Irama e Belen. La puntata rappresenta il penultimo atto di questa edizione, con i concorrenti che si contendono l’accesso alla finale.

© US Fascino Il Serale di Amici 2026 arriva al penultimo atto: la semifinale, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 9 maggio. Si tratta dell’ultima registrazione prima della finale, che sarà in diretta. Anticipazioni semifinale: gli ospiti di sabato 9 maggio. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di ospiti i cantanti Irama e Giordana Angi, entrambi ex allievi del programma, Belen Rodriguez e Giulia Michelini. Presente anche Alessandro Cattelan, quest’anno nel cast fisso del programma con il gioco Password. Se non volete spoiler su quanto successo durante la registrazione in merito all’esito della sfida a squadre, la scelta dei finalisti e l’ eliminato, la vostra lettura deve fermarsi qui.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 2026, anticipazioni semifinale: scelti i finalisti, Irama e Belen tra gli ospiti

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