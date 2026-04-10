Sabato 11 aprile 2026 torna in onda una nuova puntata di Amici, con la conduttrice Maria De Filippi nello studio. Durante la puntata si svolgono diverse manche e eliminazioni, con alcuni concorrenti che lasciano il programma. Tra gli ospiti presenti ci sono il rapper J-Ax e la cantante Orietta Berti, che partecipano a momenti di intrattenimento e confronti con i giovani talenti. La serata si conclude con la proclamazione degli eliminati della quarta puntata.

La quarta puntata del Serale di Amici 25 è stata registrata e andrà in onda sabato 11 aprile 2026: scopriamo tutte le anticipazioni sulle manche, sugli ospiti e sugli eliminati. Gli allievi rimasti in gara si sono affrontati tra sfide serrate, guanti infuocati e momenti di spettacolo. Maria De Filippi torna al timone del talent di Canale 5, affiancata dalla giuria composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, mentre Alessandro Cattelan sarà nuovamente protagonista con il suo gioco “Password”. La competizione entra sempre più nel vivo e ogni manche può ribaltare gli equilibri. Amici, anticipazioni sabato 11 aprile 2026 Ecco le tre squadre che si sono sfidate nella quarta puntata di Amici, sempre più ridotte a causa delle eliminazioni precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Amici, anticipazioni sabato 11 aprile 2026: gli eliminati della quarta puntata e le manche, tra gli ospiti J-Ax e Orietta Berti

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Viva l’erbazzone Viva Orietta Berti Viva l’Emilia-Romagna Lunedì prossimo al Vinitaly, presso il padiglione della regione, assieme al Commissario Europeo all’agricoltura Hansen, celebreremo l’erbazzone, quale 45esimo prodotto IGP e DOP che fanno de - facebook.com facebook

Orietta Berti ospite della quarta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 11 Aprile in prima serata su Canale 5 x.com