Comunicato Stampa | INDUSTRIA FELIX MAGAZINE | IN EDICOLA E ONLINE IL NUOVO NUMERO DEDICATO AL MADE IN ITALY

Oggi, venerdì 20 febbraio, esce il nuovo numero di Industria Felix Magazine, dedicato al Made in Italy. La pubblicazione, diretta da Michele Montemurro, si concentra sulle aziende italiane che esportano e innovano nel settore manifatturiero. Il numero include interviste a imprenditori di successo e analisi sui mercati internazionali. La rivista è disponibile sia in edicola sia online, offrendo uno sguardo dettagliato sulle imprese che rafforzano la reputazione del nostro paese nel mondo. Gli appassionati di economia e aziende italiane troveranno molti spunti interessanti.

È in uscita oggi, venerdì 20 febbraio, il nuovo numero di Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, punto di riferimento per l'informazione sul sistema produttivo competitivo italiano. Il giorno stesso dell'uscita in edicola, il Magazine è scaricabile gratuitamente in formato digitale dal sito ufficiale www.industriafelix.it. Qui di seguito l'elenco delle 94 imprese premiate il 15 ottobre scorso a Roma: Qui di seguito, invece, l'elenco delle 124 imprese premiate l'11 dicembre a Milano: Le edizioni nazionali sono state organizzate da IFM in collaborazione con Cerved, Cerved Rating Agency (edizione ESG), A.