Alla Biennale Arte 2026 ci sarà anche la Russia

Alla prossima Biennale Arte del 2026, che aprirà i battenti il 9 maggio, sarà presente anche la Russia con una propria esposizione nel padiglione ai Giardini. La partecipazione russo è stata annunciata e confermata dagli organizzatori della manifestazione. La presenza della Russia si aggiunge alle altre nazioni che prenderanno parte alla mostra internazionale di arte contemporanea.

La delegazione nazionale torna ai Giardini dopo cinque anni, nel suo padiglione. Nessun commento dalla Fondazione, che nel 2022 aveva dichiarato di non volere collaborazioni con lo stato russo fino alla fine della guerra Alla Biennale Arte del 2026, che aprirà al pubblico il 9 maggio, ci sarà anche la Russia, con una sua esposizione nel padiglione russo ai Giardini. Il padiglione, costruito nel 1914, è di proprietà della Federazione Russa (i padiglioni ai Giardini hanno ognuno diversi diritti di proprietà), ma dal 2022 una delegazione dello stato russo non aveva mai partecipato, anche a causa del clima creatosi in Europa dopo l'invasione dell'Ucraina.

Jazz e decoloniale, nel segno di Koyo Kouoh: ecco la Biennale Arte 2026"In minor keys" percorrerà il progetto della curatrice prematuramente mancata a maggio 2025.

Finissage della Biennale di arte contemporanea, grande successo con 3mila visitatori anche da fuori regioneCala il sipario sulla mostra Erratica del Premio Marche alla Mole Vanvitelliana, riconosciuta come contenitore esclusivo dell’arte contemporanea come...

