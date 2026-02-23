Caivano raid nella sede Harmont & Blaine | uffici messi a soqquadro

Un raid notturno a Caivano ha causato danni agli uffici di Harmont & Blaine a Pascarola. Sono entrati forzando le porte e hanno messo a soqquadro le stanze, lasciando oggetti sparsi ovunque. Le forze dell’ordine sono sul posto per raccogliere elementi e capire il motivo dell’attacco. La polizia ha già avviato le indagini, ma il danno ancora non è stato quantificato. La scena si presenta caotica e inquietante.

