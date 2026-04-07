Laboratorio di scrittura creativa | 12 incontri nella sede dell’associazione culturale Labe

A partire da mercoledì 22 aprile 2026, l’Associazione culturale Labe di Palermo organizza un laboratorio di scrittura creativa che si svolgerà in dodici incontri presso la propria sede. L’iniziativa è rivolta a chi desidera sviluppare le proprie capacità narrative e migliorare le tecniche di scrittura. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, senza limiti di esperienza precedente.

L’Associazione culturale Labe laboratorio espressivo di Palermo darà il via, a partire da mercoledì 22 aprile 2026, a un laboratorio di scrittura creativa. Il percorso sarà articolato in dodici incontri di due ore, ogni mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30. Un lavoro dettagliato sulle tecniche legate alla creatività della parola e della scrittura. Un viaggio tra le nostre parole inespresse e sulle emozioni. Un momento da dedicare a se stessi e alla propria immaginazione, attraverso la scrittura d’invenzione. Scrivere storie e sviluppare trame seguendo varie fasi, sarà l’unico filo conduttore dell’intero percorso.Il laboratorio si rivolge anche a chi non ha mai sperimentato la scrittura creativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sussurri dell'immaginario, a San Donato due laboratori di scrittura creativaVenerdì 23 gennaio e sabato 24 gennaio 2026, presso il Civic Center “Raffaela Carlino” di San Donato, si tiene “Sussurri dell’Immaginario”, due...

Gallarate, bisca clandestina del poker nella sede dell’associazione sportiva: irrompe la FinanzaGallarate (Varese), 13 febbraio 2026 – Una bisca clandestina è stata scoperta dai militari della Guardia di finanza a Gallarate: il gestore è stato...

Temi più discussi: Corso di scrittura creativa con Roberto Baravalle; Scrivere e scoprire: ad Alba un laboratorio di scrittura creativa per giovani autori; Laboratorio di lettura e scrittura creativa con Mirko Tondi al Centro Itaca di Firenze; Ad aprile, un nuovo percorso di scrittura presso il Labe laboratorio espressivo di Palermo.

MarFA(n)VOLANDO, un laboratorio di scrittura creativa per pazienti con la Sindrome di Marfan diviene un libro di favole realizzato e presentato al PTVPer la giornata della consapevolezza sulla patologia aortica, all’evento anche l’attore Luca Ward, padre di una adolescente affetta dalla sindrome di Marfan. Quintavalle: Orgoglioso che il percorso ... quotidianosanita.it

Allo Spazio Anziani di Busca un nuovo ciclo di laboratori di scrittura creativaTornano a Busca Parole d’Argento, laboratorio poetico di scrittura creativa promosso da Spazio Anziani, in programma lunedì 13, 20 e 27 aprile, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso il Salone Maria ... cuneodice.it

Lo screening è stato eseguito nel laboratorio di Genetica Medica dell'ospedale Di Venere di Bari. La piccola paziente, nata il 24 febbraio nell'ospedale di Altamura, "è il primo caso in letteratura scientifica". - facebook.com facebook