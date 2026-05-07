Amarezza Roma Berrettini subito ko con Popyrin | fuori da top100

Matteo Berrettini è stato eliminato nel suo primo incontro agli Internazionali BNL d’Italia, perdendo contro Popyrin. Con questa sconfitta, il tennista italiano esce dalla classifica dei primi 100 giocatori del mondo. La sconfitta interrompe anche la possibilità di un derby tra Berrettini e Sinner negli ottavi di finale. I tifosi italiani avevano sperato in un confronto tra i due campioni, ma la corsa di Berrettini si ferma subito.

Si infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista romano, numero 100 Atp, si arrende in due set ad Alexei Popyrin con un parziale netto di 6-2, 6-3, in un’ora e 29 minuti di gioco. L’australiano al secondo turno se la vedrà con il ceco Jakub Mensik per designare il probabile sfidante di Jannik Sinner (l'azzurro debutterà sabato contro il vincente del match tra Ofner e Michelsen. Con questo ko Matteo Berrettini al termine del torneo uscirà dalla top 100.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Amarezza Roma, Berrettini subito ko con Popyrin: fuori da top100 Notizie correlate Leggi anche: Amarezza Matteo Berrettini: netta sconfitta con Popyrin, subito fuori a Roma Leggi anche: LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro esce di scena subito nel torneo di casa Aggiornamenti e contenuti dedicati Amarezza Roma, Berrettini subito ko con Popyrin: fuori da top100Si infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL d’Italia. Il ... gazzettadelsud.it Berrettini eliminato dagli Internazionali di Roma: «Non sono riuscito a godermi l'atmosfera, ma non voglio colpevolizzarmi. È un brutto giorno»Matteo Berrettini saluta subito Roma. Decisiva la sconfitta al primo turno contro l'australiano Popyrin (2-6, 3-6). Sul Centrale del Foro Italico l'azzurro era stato accolto con ... ilmattino.it