Tumori | scoperti RNA specifici nel sangue per diagnosi precoce e terapie mirate Machine learning aumenta l’accuratezza

Un team di ricercatori ha scoperto che alcune molecole di RNA, chiamate oncRNA, sono presenti nel sangue e possono aiutare a individuare precocemente i tumori. Questa scoperta, frutto di uno studio durato sei anni, deriva dall’analisi di RNA “orfani” che rivelano informazioni nascosti sui tumori. Utilizzando strumenti di machine learning, i ricercatori sono riusciti ad aumentare l’accuratezza della diagnosi. La ricerca apre nuove strade per diagnosi più rapide e terapie più mirate.

RNA "orfani" svelano un livello nascosto dei tumori: una svolta diagnostica all'orizzonte. Una ricerca durata sei anni ha identificato una nuova classe di molecole di RNA, chiamate oncRNA, presenti nel sangue e capaci di identificare con precisione 32 diversi tipi di tumore. Questa scoperta, che apre la strada a test diagnostici non invasivi e a terapie personalizzate, potrebbe rivoluzionare la lotta contro il cancro, offrendo nuove speranze per una diagnosi precoce e un trattamento più efficace. La scoperta inattesa: un universo di RNA specifici per il cancro. La ricerca oncologica ha compiuto un progresso significativo con l'identificazione di questi RNA non codificanti, emersi come attori chiave nella trasformazione tumorale.