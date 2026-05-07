Un neurologo italiano ha riferito che alcuni farmaci anti-amiloide sono parzialmente disponibili nel paese. Questi medicinali, basati su anticorpi monoclonali, rappresentano una delle opzioni più recenti nel trattamento della malattia di Alzheimer. La discussione riguarda principalmente l’accesso a questi trattamenti e la loro applicazione clinica attuale. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione verso le terapie innovative per questa patologia neurodegenerativa.

Roma, 7 mag. (Adnkronos Salute) - Gli anticorpi monoclonali sono “la frontiera più avanzata per la terapia della malattia di Alzheimer che, fino ad oggi, era limitata esclusivamente a un trattamento modesto, di lieve rallentamento dell'evoluzione, con farmaci che non agivano direttamente sulla biologia della malattia. Oggi lo scenario è totalmente cambiato perché gli anticorpi monoclonali sono mirati: a livello cerebrale, rimuovono una delle due proteine patologiche che si deposita nel corso di malattia di Alzheimer, specificatamente l'amiloide. Sono i primi farmaci che agiscono sulla biologia della malattia. Attualmente gli anticorpi monoclonali sono parzialmente disponibili in Italia”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alzheimer, neurologo Filippi: "Anti-amiloide parzialmente disponibili in Italia"

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