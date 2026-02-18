Alzheimer | scoperta sinergia SST1 SST4 un nuovo approccio per degradare la beta-amiloide e migliorare la memoria

Una ricerca ha scoperto che i recettori SST1 e SST4 lavorano insieme per scomporre la beta-amiloide, una proteina coinvolta nell’Alzheimer. Questa scoperta apre la strada a nuovi trattamenti che potrebbero migliorare la memoria delle persone colpite. Gli scienziati hanno osservato come questa sinergia possa accelerare la degradazione delle placche nel cervello. La scoperta si basa su studi condotti sui modelli animali, che hanno mostrato risultati promettenti.

Una Nuova Frontiera nella Lotta all'Alzheimer: Svelato il Ruolo dei Recettori SST1 e SST4. Una svolta significativa nella ricerca sull'Alzheimer potrebbe essere all'orizzonte. Uno studio congiunto tra il Karolinska Institutet in Svezia e il RIKEN Center for Brain Science in Giappone ha identificato due recettori cerebrali, SST1 e SST4, che regolano l'attività di un enzima chiave nella degradazione della beta-amiloide, la proteina che si accumula nel cervello dei pazienti affetti dalla malattia. La scoperta, pubblicata sul Journal of Alzheimer's Disease, apre nuove prospettive terapeutiche e potrebbe portare a trattamenti più accessibili rispetto agli approcci attuali.