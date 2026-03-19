italia controcorrente sui farmaci anti alzheimer

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso di non concedere il rimborso a due farmaci utilizzati contro la sindrome di Alzheimer. La decisione riguarda i farmaci che vengono impiegati per trattare questa forma di demenza, che interessa più di 600 mila persone in Italia. La scelta ha suscitato reazioni e discussioni nel settore sanitario e tra le associazioni di pazienti.

Salute e malattia L’Agenzia Italiana del Farmaco nega la rimborsabilità di due farmaci contro la demenza che da noi colpisce oltre 600.000 persone. Protestano i pazienti e l’industria farmaceutica. Ma per gli esperti quella italiana è una scelta «coraggiosa e appropriata» Salute e malattia L’Agenzia Italiana del Farmaco nega la rimborsabilità di due farmaci contro la demenza che da noi colpisce oltre 600.000 persone. Protestano i pazienti e l’industria farmaceutica. Ma per gli esperti quella italiana è una scelta «coraggiosa e appropriata» L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha negato l’autorizzazione al rimborso di due farmaci contro la sindrome di Alzheimer, la forma di demenza che in Italia colpisce oltre 600. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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