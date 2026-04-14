Dal 18 aprile al 3 maggio si tiene una fiera dedicata ai librai indipendenti, che si svolge in una grande libreria situata sul Sentierone. Federica Balzaretti, una delle organizzatrici, spiega che oltre alla vasta selezione di libri, l’evento propone anche molte altre attività. La maggior parte dei titoli presenti sono scelte letterarie in cui i librai indipendenti credono, con almeno il 90% di testi selezionati personalmente.

L’INTERVISTA. L’appuntamento dal 18 aprile al 3 maggio: «Indipendenti perché almeno il 90% dei titoli sono scelte letterarie in cui crediamo». Dal 18 aprile al 3 maggio, a Bergamo, torna la Fiera dei librai: «Una grande libreria sul Sentierone, in pieno centro. E non solo, perché anche quest’anno ci saranno numerosissimi incontri, oltre che in Fiera alla Biblioteca Caversazzi, al Donizetti Studio e al Chiostro di Santa Marta, dove sono previsti anche dei concerti nelle ore serali». A raccontarlo è Federica Balzaretti di «Punto a capo libri», in Città Alta, una delle otto librerie indipendenti che organizzano l’appuntamento arrivato alla 67esima edizione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Una grande libreria sul Sentierone. E tanto altro»: Federica Balzaretti racconta la Fiera dei librai

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