Scia di moto rubate | i ladri in scooter e i blitz lampo in meno di due minuti

Negli ultimi giorni si sono verificati numerosi furti di scooter e moto in diverse località. I ladri hanno agito rapidamente, portando via i veicoli in meno di due minuti durante blitz lampo. Le zone interessate includono Brembate, Palazzago, Almenno San Bartolomeo e Barzana, dove si sono registrate varie segnalazioni di furti in breve tempo. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi.

Raffica di furti di scooter e moto negli ultimi giorni tra Brembate, Palazzago, Almenno San Bartolomeo e Barzana. In azione ci sarebbe un commando composto da quattro uomini, in movimento su due scooter. Il modus operandi è sempre lo stesso: uno dei malviventi fa da “palo” a bordo della moto, mentre gli altri si avvicinano ai mezzi simulando un intervento. Con una leva sul manubrio riescono poi a scardinare il blocca-sterzo. A quel punto uno dei ladri sale immediatamente sulla moto appena rubata e si allontana, scortato e “trainato” dai complici. L’intera operazione si consuma in meno di due minuti. Nei Comuni bergamaschi colpiti sono finite moto di varia cilindrata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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