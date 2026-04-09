Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha espresso chiaramente la sua posizione alla vigilia di una partita fondamentale per la stagione. In conferenza stampa, ha sottolineato che la squadra deve concentrarsi sul gioco di squadra e non sui problemi o le difficoltà attuali. La partita rappresenta un momento importante, e l’allenatore ha invitato i suoi a mantenere la concentrazione e a dare il massimo in campo.

Non vuol sentire parlare d’emergenza. Paolo Vanoli è molto chiaro alla vigilia di un match che può segnare la stagione della Fiorentina. Chi ha raggiunto Londra è totalmente in grado di fare la partita che serve per portare il maggior numero possibile di chance al ritorno, anche se un po’ d’amarezza per aver lasciato a casa Kean, Parisi, Solomon e Fortini (oltre a Brescianini e Rugani fuori lista) c’è senza alcun dubbio. "Mi sarebbe piaciuto arrivare qua con la rosa al completo, perché penso che quando giochi contro queste squadre hai bisogno di tutti, anche a partita in corso - racconta il tecnico viola -. Ma ho spiegato al gruppo che la parola ‘emergenza’ non mi piace, non è nel mio dna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vanoli, un dribbling all’emergenza: "Se noi giochiamo da squadra..."

Vanoli verso il Palace: "Loro favoriti, noi in emergenza. Kean? Spero di averlo per la Lazio"È Londra, ma sembra l’Italia per il sole caldo e il cielo azzurro e senza nuvole, condizione inconsueta per la Gran Bretagna.

Fiorentina, Vanoli: “La squadra ora sa reagire. Scintille con Kean? Bene che un giocatore si arrabbi se viene sostituito”SOSNOWIEC (POLONIA) – “Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a capire che calcio dovessimo fare.

Si parla di: Emergenza in corsia. Nazione: Parisi l’aggiustatutto terzino destro contro il Verona è l’idea di Vanoli.

Vanoli: Fiorentina in emergenza per la Conference? Non mi piace. Kean ha dolore...Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Crystal Palace-Fiorentina, match valido per l' andata dei quarti di finale di Conference League. I viola arrivano dalla vittoria contro ... corrieredellosport.it

Vanoli: Dobbiamo guardare al concreto. Kean ha pagato la delusione in NazionaleLa Fiorentina di Paolo Vanoli batte a domicilio l'Hellas Verona, grazie al gol partita di Nicolò Fagioli, e vola a quota 32, portandosi temporaneamente al quindicesimo posto in classifica. Al termine ... msn.com