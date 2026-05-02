Il Bologna si prepara alla partita di domenica con l’obiettivo di conquistare una vittoria, dopo aver subito nove sconfitte casalinghe nelle ultime dodici gare. Il tecnico della squadra ha dichiarato che il team continuerà a lottare, anche se i fischi dei tifosi pesano. La squadra si impegna a trasmettere un segnale alla città e ai supporter, cercando di invertire un andamento negativo nelle partite interne.

Bologna, 2 maggio 2026 – Nove sconfitte interne nelle ultime dodici e l’obbligo di dare un segnale alla città, ai tifosi e anche a sé stesso, il Bologna. E l’occasione per barrare con una “V” i tanti e significativi obbiettivi presenti in lista, i rossoblù l’avranno domani, domenica 3 maggio, alle 12.30 al Dall’Ara, contro un Cagliari virtualmente salvo – a +8 sul terzultimo posto a sole quattro gare dal termine del campionato – e praticamente senza attaccanti di ruolo a disposizione per Pisacane. Il Bologna ritrova Rowe e Bernardeschi Il Bologna, invece, per l’occasione, ritrova sorprendentemente sia Rowe che Bernardeschi - le cui...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Italiano: “Giochiamo per vincere anche domenica, sentire i tifosi fischiare fa male ma noi non molliamo”

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