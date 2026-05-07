Un altro episodio di violenza si è verificato nella regione, con l'uccisione di un importante esponente di Hamas in un attacco aereo israeliano sulla Striscia di Gaza. Inoltre, il figlio del leader dell'ufficio politico del gruppo è morto dopo essere rimasto gravemente ferito nell’attacco, che ha coinvolto anche altri civili della zona. La situazione rimane tesa e caratterizzata da scontri tra le parti coinvolte.

È morto il figlio del leader dell'ufficio politico di Hamas, Khalil al-Hayya, che era rimasto gravemente ferito in un attacco aereo israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'ospedale Al-Shifa. In precedenza, al-Hayya aveva dichiarato ad Al Jazeera che suo figlio era in condizioni critiche dopo essere rimasto gravemente ferito in un attacco israeliano. "Il messaggio di Israele è che nessuno è al di sopra degli attacchi e che l'intera popolazione è un bersaglio", ha detto all'emittente qatariota, accusando Israele di "ribellarsi" agli accordi diplomatici. Al-Hayya ha aggiunto che i negoziati sulla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza - che dovrebbe includere il disarmo di Hamas, il ritiro israeliano dalla Striscia e la ricostruzione - sono bloccati a causa dell'"ostinazione" di Israele.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altra morte eccellente per Hamas: colpito direttamente il leader politico. È scontro

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